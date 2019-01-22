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В Киеве поймали догхантера, убившего множество животных: фото, видео и все подробности

вторник, 22 января 2019, 09:23

В воскресенье, 20 января, в Киеве задержали Дмитрия Куця, который неоднократно убивал собак, стреляя по ним из своего автомобиля.

О подробностях задержания рассказала юрист и зоозащитница Евгения Прокопенко изданию "Журналист".

"Позавчера я сделала пост в Facebook с видео и фото по поводу розыска водителя Audi (Куца Дмитрия – ред.) с вознаграждением в 5 тыс. грн. тому, кто предоставит информацию о месте жительства этого человека, так как по месту прописки он не живет. В итоге со мной списались люди, которые его действительно знают. Они предоставили информацию о том, где он живет сейчас. Я позвонила еще одной девочке-зоозащитнице, и мы вместе поехали к его дому. Мы начали там искать машину, ее не было. Поэтому мы просто решили ждать этого человека возле дома", - сообщила Евгения Прокопенко.

Как отметила юрист, все-таки им удалось выследить этого мужчину.

"У меня была инсайдерская информация, в чем он может быть одет, к тому же были фото, как он выглядит. Мы все-таки дождались, когда он вышел из своего подъезда, а назад мы его уже не пустили. Я просто перегородила ему дорогу, он попытался меня отпихнуть, но у него это не получилось. Он вызвал полицию, я вызвала полицию. При этом он стал рассказывать, что ничего подобного никогда не делал, это все провокация. Полиция приехала и забрала его в Голосеевское районное управление ГУМВД Украины г. Киева. Что конкретно там произошло я не знаю, но правоохранители собирались его отпустит, потому что преступление, по которому было написано заявление, было совершено в Дарницком районе, поэтому опрашивать его должны там. Я настояла на том, чтобы его не отпускали, а связывались с правоохранителями в Дарницком районе. В конце концов Дарницкое районное управление ГУМВД Украины г. Киева прислало своих полицейских и злоумышленника забрали. Уводили его в наручниках, отвезли Дарницкое районное управление ГУМВД Украины г. Киева и там несколько часов мы давали показания, писали заявление", - рассказала зоозащитница.

По ее словам, начиная с 2016 года этот мужчина расстрелял более 15-ти собак.

"Потом подъехали еще несколько людей, которые видели эту же Audi с этими же номерами. Пока известно, что этот человек расстрелял более 15-ти собак, он это промышлял с 2016 года. В итоге еще приехали зоозащитники, Нацкорпус. Если бы не они все, то полиция бы ничего, возможно, и не сделала. Как сказали правоохранители: "Мы бы его по 208 статье не имели бы права отпустить и закрыли бы в СИЗО, если бы его задержали в тот же день по горячим следам". Так как полиция бездействовала три дня, вчера приехал его адвокат, и Куць Дмитрий уехал из Дарницкого районного управления ГУМВД Украины г. Киев домой. Он вчера должен был дать обязательство о том, что будет являться на все допросы. Мы, зоозащитники и волонтеры, в свою очередь будем добиваться справедливого наказания по 299 статье Уголовного Кодекса Украины. Сейчас у нас идет экспертиза по собаке. После того как будут собраны все материалы, их отправят в суд, который должен будет избрать меру пресечения", - добавила Евгения Прокопенко, комментируя задержание полицией мужчины, которого волонтеры и зоозащитники подозревают в убийстве собак.

На видео сюжет о задержании смотреть с 03:50.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", подростки во Львове выбросили кота с высоты девятого этажа и сняли это на видео.

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