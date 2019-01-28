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​В Киеве объявили в розыск наглую "моль", укравшую шубу в ресторане: видео

понедельник, 28 января 2019, 23:31

На видео камеры наблюдения попал мужчина, который похитил шубу в одном из столичных ресторанов.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Внимание! Розыск! Личность, изображенная на фото и видео, аргументировано подозревается в краже шубы из ресторана MAFIA, что на В.Вал, 24. Если вы владеете информацией, которая могла помочь установить личность, пожалуйста, сообщите нам в личные сообщения или в Подольское управление полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра. Ранее в сети показали видео, снятое камерой наблюдения, как опытный и ранее неоднократно судимая судимая воровка, Анастасия Залюбавская, в одном из ТЦ Киева вытащила телефон у женщины с ребенком.

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