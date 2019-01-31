В Киеве поймали наглую воровку, разыскиваемую в сети: опубликованы фото

В Киеве задержали ушлую воровку, которая в торговом центре "Квадрат" выкрала сумку с большой суммой денег и iPhone X.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя фото преступницы.

"Одну из дам, которую подозревают в краже крупной суммы наличности и iPhone задержан. Уже сдала свою подругу. Как там говорят - "недолго музыка играла, не долго фраер танцевал", - говорится в подписи к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.

Кроме того, в сети показали видео, снятое камерой наблюдения, как опытная и ранее неоднократно судимая воровка, Анастасия Залюбавская, в одном из ТЦ Киева вытащила телефон у женщины с ребенком.