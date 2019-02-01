​В Киеве нашли окровавленный труп мужчины: опубликованы фото

Утром 1 февраля возле метро "Лукьяновская" было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Утро 1 февраля начинается не с кофе: окровавленный труп в Киеве на Лукьяновке, Мельникова, недалеко от метро, за ларьком, скорая уже отчиталась и уехала, работает СОГ и криминалисты. Если знаете что-то, пишите нам и звоните 102", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 30 января около многоэтажного жилого дома в Киеве обнаружили тело пожилого мужчины. Ранее сообщалось, что 19 января в Киеве возле подвала многоэтажного жилого дома обнаружили окровавленный труп мужчины. А 27 января в Деснянском районе Киева погиб мужчина, выпав с балкона. Также в столице под балконами жилого дома загорелся матрас, а спасатели, которые тушили огонь, обнаружили сгоревшую женщину.