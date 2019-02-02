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Гибель в ДТП матери украинской певицы: появилось видео объявления виновнику решения суда

суббота, 02 февраля 2019, 12:51

В субботу, 2 февраля, водителя Audi - Алексея Сахарова, устроившего смертельное ДТП с участием матери известной украинской певицы возле цирка в Киеве, взяли под стражу на два месяца без права на внесение залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева, где выбиралась мера пресечения для фигуранта резонансного дела. Максимец уточнила, что срок действия постановления - до 1 апреля 2019 года.

При этом, самого подозреваемого доставили в зал суда в сопровождении врачей на каталке.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото суда над виновником этого ДТП. А также полиция рассказала о лихаче, устроившем эту страшную аварию возле цирка в Киеве.

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