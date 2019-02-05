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​В Киеве наглый водитель избил свою жертву после ДТП: фото

вторник, 05 февраля 2019, 23:51

На улице Большой Васильковской 126 в столице виновник ДТП избил пожилого водителя, вследствие чего последнего пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Герой нашего времени. ДТП на Большой Васильковской 126. Вот это чудо после оформления ДТП, догнал пожилого водителя второго автомобиля, забрал ключи и избил его. Мужчина упал и ударился головой об асфальт, увезла скорая. Прошу отозваться свидетелей ДТП, так как это чудо говорит, что не виновато, хотя летел по полосе ОТ", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в центе Киева на Софийской площади пьяный водитель заехал на пешеходную часть и сказал, что ему так можно, ведь он служил в АТО.

Ранее сообщалось, что на трассе в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. А ранее в столице полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем.Также в Киеве мужчина покусал полицейского, заступаясь за своего товарища, которого задержали за кражу.

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