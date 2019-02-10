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Машина пойдет на металлолом: стали известны детали жуткого ДТП на Гидропарке в Киеве

воскресенье, 10 февраля 2019, 22:50

Водитель, устроивший масштабное ДТП на Гидропарке в Киеве, был пьян.

Об этом сообщает телеграм-канал Kyiv LIVE.

"Пьяный придурок не справился с управлением, помял машину ремонтников, вылетел на "встречку", покацал тачку, а потом остановился вверх пузом", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, водитель родился в рубашке, а автомобиль пойдет на металлолом.

"Из-за идиота все стоят в здоровенной пробке", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве Porsche с мигалками устроил гонки с полицией и попал в ДТП.

9 февраля, в Киеве водитель за рулем Renault Logan службы такси Uber влетел в Mitsubishi ASX, в результате чего пострадали двое человек.

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