В центре Киева вспыхнула квартира: первые подробности и видео

В центре Киева в одном из жилых домов произошел пожар в квартире на втором этаже.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент случился около станции метро "Арсенальная". По адресу улица Ивана Мазепы, 9 загорелась квартира на втором этаже жилого дома. На видео видно, как из окна выходит густой черный дым.

В ресурсе отмечают, что на месте уже работают спасатели ГСЧС, врачи скорой медицинской помощи и полиция. Информация о пострадавших пока устанавливается.

Как ранее сообщал "Апостроф", вечером в среду, 13 февраля, в Киеве в районе станции метро "Левобережная" вспыхнул крупный пожар. А в Харькове произошел масштабный пожар в трехэтажном торговом комплексе "Мираж".