Будьте осторожны: киевлян предупредили об опасности

В Киеве в субботу, 16 февраля, существенных осадков не прогнозируют, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве будет облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем +3 +5.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Водителей, в частности, попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от рискованных маневров.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик рассказал о погоде в Украине в начале марта.