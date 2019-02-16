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Будьте осторожны: киевлян предупредили об опасности

суббота, 16 февраля 2019, 10:23

В Киеве в субботу, 16 февраля, существенных осадков не прогнозируют, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве будет облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем +3 +5.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Водителей, в частности, попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от рискованных маневров.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик рассказал о погоде в Украине в начале марта.

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