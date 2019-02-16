​Получил по наглой морде: в Киеве эффективно "утихомирили" пьяного копа

В ночь на 16 февраля в одном из киевских заведений сотрудник МВД после употребления спиртного начал лезть в драку к посетителям.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Сидел один мужик в заведении. Всё было нормально, пока градус в голову не ударил, и он не решил, что пора буянить. Хотел драться с персоналом, но все его игнорировали. Потом он приставал к девушке-официантке и пошел за ней в подсобное помещение, сразу бросились к нему. Тот с кулаками начал отстаивать свои права (на официантку), на чем и погорел. Получил чуть-чуть, после чего его вывели на улицу. Там он начал рассказывать, что мы все крепко влипли и достал "корочку" полиции. После фразы, что ему эту корочку засунут в рот, успокоился и пошёл домой.

Имя "героя" - Лов’як Олег Орестович, проффффессор бухих наук МВС України", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве нетрезвый заместитель главы райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.