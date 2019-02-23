В Украине поймали банду угонщиков элитных авто: фото и видео момента задержания

Под Киевом правоохранители поймали угонщиков элитных автомобилей, которые орудовали в столице и области.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ Нацполиции Киева.

Правоохранители задержали двух граждан Украины 30-ти и 40-ка лет после того, как они украли автомобиль "AUDI Q7" в Белой Церкви.

Во время обысков у злоумышленников изъяли автомобильные номера, устройства для открытия и заведения автомобилей, другие приборы для совершения преступлений. Полицейским также удалось найти пять похищенных автомобилей. Также известно, что еще одну машину задержанные переправили за границу.

Правоохранители предполагают, что мужчины причастны к краже более десяти авто в Киеве и Киевской области. При этом установили, что автомобили они перепродавали или сдавали на запчасти.

Угонщиков объявлено о подозрении по части 3 статьи 289 (Незаконное завладение автомобилем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что несмотря на то, что угонщики были ранее судимы, суд избрал им меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве сняли на видео наглых автоворов, "работающих" возле больницы.