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ДТП с полицией под Киевом: новые подробности, фото и видео момента аварии

понедельник, 25 февраля 2019, 17:39

ДТП с участием машины патрульной полиции в Новых Петровцах под Киевом произошло во время погони правоохранителей за другим автомобилем.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Facebook странице "Мое село – Новые Петровцы".

На записи можно увидеть, как авто патрульных движется по дороге с высокой скоростью и включенной "мигалкой". Во время попытки обгона автомобиля Seat, полицейские врезались в него, а затем въехали в магазин автозапчастей. Всего в аварии пострадало три автомобиля.

Детали аварии и информация о потерпевших устанавливается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 23 февраля, в Киеве водитель Audi, который выехал на остановку и врезался в электроопору, сбил двоих женщин, которые ждали общественный транспорт.

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