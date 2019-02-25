ДТП с полицией под Киевом: новые подробности, фото и видео момента аварии

ДТП с участием машины патрульной полиции в Новых Петровцах под Киевом произошло во время погони правоохранителей за другим автомобилем.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Facebook странице "Мое село – Новые Петровцы".

На записи можно увидеть, как авто патрульных движется по дороге с высокой скоростью и включенной "мигалкой". Во время попытки обгона автомобиля Seat, полицейские врезались в него, а затем въехали в магазин автозапчастей. Всего в аварии пострадало три автомобиля.

Детали аварии и информация о потерпевших устанавливается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 23 февраля, в Киеве водитель Audi, который выехал на остановку и врезался в электроопору, сбил двоих женщин, которые ждали общественный транспорт.