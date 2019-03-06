Громкое убийство бизнесмена в Киеве: появились данные про оружие стрелка

На месте убийства бизнесмена–ювелира Сергея Киселева в Киеве нашли гильзу, которая могла быть отстреляна из пистолета "Макарова".

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает УНН.

"Нашли гильзу 9 мм Sellier&Bellot. Такие патроны подходят к "Макарову", - рассказал собеседник.

Также собеседник добавил, что ценные вещи, которые были на убитом или в автомобиле и деньги не пропали.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", свидетели видели, как в Киселева, сидевшего на водительском месте в своем авто, выстрелил мужчина в полицейской форме.

Кроме того, в генпрокуратуре заявили, что убитый во вторник владелец ювелирного завода Сергей Киселев не имел отношения к делу "бриллиантовых прокуроров", как ранее сообщалось.