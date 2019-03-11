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Спаслись чудом: опубликовано жуткое видео падения дерева на прохожих под Киевом

понедельник, 11 марта 2019, 17:54

Непогода под Киевом повалила дерево, которое, падая, едва не убило нескольких человек.

Соответствующее видео момента падения опубликовал Киев оперативный в Facebook.

"Очень повезло людям с этого видео, которые едва не попали под падающее дерево в Ирпене", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что девушка проходит мимо дерева и через секунду оно валится на землю. За девушкой шли еще несколько прохожих. По всей видимости, чудо выжившим нужно считать этот день своим вторым днем рождения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве под Верховной Радой рухнуло огромное дерево. К счастью, никто не пострадал. А под Житомиром ветер обрушил крышу на мать с дочерью. Женщина погибла на месте, ее дочь госпитализировали.

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