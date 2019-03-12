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Выборы мэра Киева: политолог рассказал о сильном отрыве Кличко от ближайшего конкурента
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Выборы мэра Киева: политолог рассказал о сильном отрыве Кличко от ближайшего конкурента

вторник, 12 марта 2019, 15:33

Результаты последнего социологического опроса показывают, что киевляне не видят альтернативы Виталию Кличко в кресле мэра.

Об этом сообщил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий в социальной сети Facebook.

«Последний соцопрос по Киеву подтверждает, что у Кличко остается стабильно высокий рейтинг. По крайней мере по состоянию на март 2019, за полтора года до выборов мэра Киева, конкурентов у него нет", - пояснил политический эксперт.

Он отметил, что лично его результаты опроса удивили - особенно неожиданным стало третье место Геннадия Балашова.

"На первом месте, среди тех, кто определился, Виталий Кличко с 47%. На втором - экс-мэр Александр Омельченко с 14,3%. На третьем - предприниматель Геннадий Балашов с 9%. И только на четвертом - нардеп Борислав Береза с 8,3%. Я напомню, что на выборах 2015 года во второй тур вышли Кличко и Береза. Третье место по результатам соцопроса у Балашова - это большой сюрприз. Вряд ли его, весьма маргинального политика (помните такую партию 5.10?), следует рассматривать как серьезного претендента на должность мэра", - уверен блогер.

По его словам, результаты опроса в очередной раз доказывают, что киевляне не видят альтернативы Виталию Кличко.

"Общий рейтинг Омельченко, Березы и Балашова меньше, чем у Кличко", - подытожил Голобуцкий.

Напомним, что в марте исследовательская компания Active Groupпроводила социологический опрос киевлян, в котором уверенно побеждает Виталий Кличко.

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