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В Киеве с ножом напали на иностранца: первые подробности

среда, 13 марта 2019, 14:03

В Киеве женщина и двое мужчин совершили разбойное нападение на гражданина Ирака.

Об этом сообщает УНН.

Как передает издание, нападение произошло неподалеку от жилого дома на улице Антоновича в Голосеевском районе столицы.

"Трое злоумышленников подошли к гражданину Ирака, студенту одного из киевских вузов и угрожая ножом отобрали у него деньги и мобильный телефон. После этого один из преступников дважды ударил иностранца ножом в грудь. Все трое нападавших скрылись с места преступления на автомобиле", - пишет издание.

Потерпевшего госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева трое неизвестных для развлечения жестоко избили иностранного туриста. Он приехал в украинскую столицу из Британии.

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