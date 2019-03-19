Сети впечатлило видео жестких разборок в Киеве с уличными воровками

В Facebook активно обсуждают видео, на котором запечатлен конфликт темнокожего мужчины и женщин ромской национальности.

Авторы видео утверждают, что события происходили в Киеве.

Цыганки, которых мужчина избивает на опубликованных кадрах, являются карманницами, пойманными "на горячем".

"Это разборка между иностранцем и дамами, которые этого иностранца обворовали. Правильно поступил или надо было дождаться полицию?", - подписано видео.

В комментариях люди встали на сторону мужчины и поддержали его действия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24 октября, в Киеве задержали банду воровок ромской национальности, которые совершили несколько краж на железнодорожном вокзале.