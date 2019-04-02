Под Киевом врач залечил пациентку до смерти: подробности трагедии

Врача-невропатолога Володарской центральной районной больницы подозревают в причастности к смерти пациентки.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.140 УК Украины.

"Врач подозревается в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что повлекло за собой смерть пациентки", - отмечают в ведомстве.

По данным следствия, медик не обеспечил надлежащей диагностики, своевременного установления диагноза и лечения заболевания потерпевшей.

"Между нарушениями, допущенными врачом-невропатологом при оказании медицинской помощи потерпевшей и наступлением ее смерти, усматривается прямая причинно-следственная связь", - добавили в прокуратуре.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24 марта в больницу Мелитополя поступил ребенок в тяжелом состоянии, которого родители пытались лечить дома.