РУС. | УКР.

вторник, 2 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 апреля

10:31
ДТП с Нацгвардейцами в Одессе: пострадавший пришел в себя и заговорил
10:30
Жене принца Гарри не разрешили надеть тиару принцессы Дианы
10:29
​Появилась новая яркая карикатура на результаты выборов в Украине
10:23
Где смотреть онлайн Заря - Динамо: расписание трансляций
10:23
​В 2018 году украинцы внезапно разбогатели: Госстат удивил статистикой
10:05
Буду баловать малыша: Повалий рассказала о грядущем пополнении в семье
10:00
В Киеве мощный пожар вспыхнул рядом с метро: первые фото
09:57
​Названа причина катастрофы самолета с одной из самых богатых женщин России
09:35
Умерла "девушка Бонда"
09:35
В России скончался известный актер
09:33
Сколько зарабатывают топ-футболисты мира: озвучены космические суммы
09:30
У Брежневой начались проблемы в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом врач залечил пациентку до смерти: подробности трагедии

вторник, 02 апреля 2019, 09:03

Врача-невропатолога Володарской центральной районной больницы подозревают в причастности к смерти пациентки.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.140 УК Украины.

"Врач подозревается в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что повлекло за собой смерть пациентки", - отмечают в ведомстве.

По данным следствия, медик не обеспечил надлежащей диагностики, своевременного установления диагноза и лечения заболевания потерпевшей.

"Между нарушениями, допущенными врачом-невропатологом при оказании медицинской помощи потерпевшей и наступлением ее смерти, усматривается прямая причинно-следственная связь", - добавили в прокуратуре.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24 марта в больницу Мелитополя поступил ребенок в тяжелом состоянии, которого родители пытались лечить дома.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: