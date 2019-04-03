Появились новые подробности и фото квартирной бойни в центре Киева

Во вторник, 2 апреля, в Печерском районе Киева хозяин квартиры убил дома другого мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как выяснили правоохранители, стрельба в квартире возникла из-за жилищного вопроса. Сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. После этого трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пытались попасть в дом.

Хозяин квартиры, который находился внутри, выстрелил в "оппонента" из ружья, попав в живот. Пострадавший скончался от полученной травмы в больнице.

Вследствие трагедии полиция задержала 57-летнего стрелка. Им оказался киевлянин, который долго жил за границей, но после получения в наследство квартиры вернулся в столицу.

На месте происшествия криминалисты нашли охотничье ружье. Также начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве двое преступников проникли в квартиру предпринимателя и ради ограбления пытали мужчину до смерти.