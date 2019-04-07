​В Киеве произошло смертельное ЧП с молодой женщиной: фото

7 апреля на Троещине по неизвестной никому причине в собственной квартире повесилась 30-летняя женщина.

Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла по адресу улица Оноре де Бальзака. Прибывшим на место события медикам оставалось лишь констатировать факт смерти.

По словам соседей, семью погибшей все знали как образцово-показательную. У супругов осталось двое детей возрастом около 5-6 лет.

Точные причины и детали произошедшего пока не известны. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и карета скорой помощи.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля в Киеве на одном из мостов повесился мужчина. В полицию поступило сообщения, что на мосту заметили висящего в петле мужчину без признаков жизни. О трупе рассказал машинист поезда, который заметил его, когда проезжал через переправу.