​В Киеве объявили в розыск опасного преступника: вся полиция на ушах

В столице объявили в розыск мужчину, подозреваемого в совершении серии тяжких преступлений.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото преступника.

"Внимание! Помогите разыскать мужчину! Лицо, изображенная на фото, подозревается в совершении серии тяжких преступлений. На розыск мужчины ориентирован весь личный состав полиции Киева и патрульной полиции. Если вы имеете информацию относительно его места нахождения, не пытайтесь самостоятельно его задержать, зато немедленно сообщите эту информацию", - говорится в сообщении.

Для предоставления любой информации о злоумышленнике можно обратиться по номерам телефона 102 или 278-36-83.

Как сообщал "Апостроф", в столице объявлен в розыск мужчина, который в супермаркете после словесной перепалки нанес своему оппоненту смертельный удар.