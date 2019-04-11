Стала известна судьба блогера, пропавшего в Киеве

Блогера Ярослава Глодова, который пропал в Киеве утром 10 апреля, нашли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Илья Севашов.

Подробностей пропажи и обнаружения блогера Севашов не предоставил.

"Нашёлся, подробней позже", – написал он в комментариях к посту с объявлением о поиске.

"Позже, нужно много ещё решить", – также ответил он на просьбу раскрыть подробности.

Ранее сообщалось, что блогер Ярослав Глодов утром 10 апреля ушел из квартиры знакомого и с тех пор на связь не выходил. По словам человека, в квартире у которого находился Глодов, блогер всю ночь не спал, вел себя странно, а с утра ушел в неизвестном направлении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на улице нашли потерявшегося маленького мальчика.