У мэрии в Киеве устроили гневную акцию со взрывами и дымом: фото и видео

12 апреля в центре Киева перед зданием городской администрации прогремело несколько взрывов, в результате которых дым окутал всю центральную улицу столицы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, информации о взрывах возле КГГА к ним не поступало. В свою очередь "Информатор" опубликовал снимки с места событий.

По уточненным данным, здесь состоялся митинг с участием жителей улицы Рейтарской, которые выступают против незаконной застройки в центре Киева.

Во время митинга активисты палили дымовые шашки и фаеры, после чего участники акции собрали весь мусор и реквизит и покинули территорию.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые подробности массовой драки в Киеве, которая произошла возле концерт-холла Stereo Plaza.