В Киеве парень устроил смертельное ЧП на територии ВДНХ: фото 18+

В среду, 24 апреля, в Киеве на территории ВДНГ нашли труп молодого парня.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Тело повешенного на ветке дерева молодого человека обнаружили бегуны около 09:00. Они и вызвали не место правоохранителей.

Отмечают, что парень висел в петле на высоте около метра от земли. На территории ВДНХ работали следственно-оперативная группа и медики, которые констатировали смерть. Помимо причин и обстоятельств гибели, полиции предстоит установить также личность погибшего. К тому же рассмотрят не только версию самоубийства, а и умышленное убийство.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве возле улицы Приречной в воде нашли труп парня 1994 года рождения, который находился в розыске.