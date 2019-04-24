RU   UA   EN  

среда, 24 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

24 апреля

18:30
Украина вышла из "секретного" соглашения по СССР
18:30
Украина вышла из "секретного" соглашения по СССР
18:28
Девушка дня: сексапильная украинка Элина Свитолина (фото)
18:18
Динамо - Шахтер - 0-0 онлайн видеотрансляция
18:09
​Липецкая фабрика Roshen отреагировала на решение российского суда
18:05
Путин высказался о скандальном решение по паспортам для боевиков
17:56
"Мстители. Финал": 6 самых неожиданных поворотов экшена, которые вас удивят
17:47
В Киеве парень устроил смертельное ЧП на територии ВДНХ: фото 18+
17:40
В "95 Квартале" назвали новых ведущих вместо Зеленского
17:32
Динамо - Шахтер: стартовые составы
17:27
Украина отреагировала на указ Путина по паспортам для Донбасса
17:15
Итальянский топ-клуб нарушил более чем 100-летнюю традицию: опубликовано фото
Все новости

В Киеве парень устроил смертельное ЧП на територии ВДНХ: фото 18+

среда, 24 апреля 2019, 17:47
переглянути новину українською

В среду, 24 апреля, в Киеве на территории ВДНГ нашли труп молодого парня.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Тело повешенного на ветке дерева молодого человека обнаружили бегуны около 09:00. Они и вызвали не место правоохранителей.

Отмечают, что парень висел в петле на высоте около метра от земли. На территории ВДНХ работали следственно-оперативная группа и медики, которые констатировали смерть. Помимо причин и обстоятельств гибели, полиции предстоит установить также личность погибшего. К тому же рассмотрят не только версию самоубийства, а и умышленное убийство.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве возле улицы Приречной в воде нашли труп парня 1994 года рождения, который находился в розыске.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: