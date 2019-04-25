На центральном вокзале в Киеве поймали вора, который "зарабатывал" на туристах: фото

В Киеве задержали ушлого грабителя, который оставил без кошелька гражданку Китая.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото преступника.

"А этот парниша - Серега Палыч, 1981 года рождения, был задержан с поличным во время кражи у женщины из Китая на центральном железнодорожном вокзале. Он умудрился во время высадки пассажиров затусоваться среди туристов и, как ему показалось, незаметно украсть кошелек и документы", - говорится в сообщении.

Его тут же задержали работники полиции. Сначала преступник удивился, что его разоблачили, а потом махнул рукой. И не удивительно, ведь ранее аферист уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и мошенничество.

Как сообщал "Апостроф", ранее ловкий мошенник засветился на видео за "работой" в Киеве.