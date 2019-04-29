Под Киевом иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы сбежать от пограничников

Под Киевом мужчина выпрыгнул из вагона поезда, чтобы избежать пограничного контроля на станции в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Гражданин Грузии 1988 года рождения ехал в поезде "Минск-Киев". Известно, что до этого он превысил срок пребывания в Украине. Тогда мужчину привлекли к административной ответственности и отправили домой.

Уже за 13 дней иностранец решил приехать в страну без разрешительных документов и пытался скрыться от пограничного контроля. Грузин решил не доезжать до Киева, а именно до станции "Дарница", где пограничники осуществляют проверку: он выбил окно купе и выпрыгнул из поезда.

Пограничникам сообщили о побеге почти сразу, поэтому они успели задержать нелегала. Мужчину поместили в изолятор временного содержания и повторно привлекут к ответственности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 апреля на Закарпатье, в районе границы с Румынией, местные жители взбунтовались против пограничников.