RU   UA   EN  

понедельник, 29 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 апреля

23:08
На Ровенской АЭС произошел пожар: фото, видео и последние подробности
22:47
Под Киевом иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы сбежать от пограничников
22:32
Украинский чемпион рассказал об огромных проблемах при подготовке к Олимпиаде
22:15
В Африке террористы напали на христианскую церковь: много погибших
21:44
Кличко сделал интригующее заявление о возможном возвращении в бокс: опубликовано фото
21:42
Особого пыла нет: стало известно о разочаровании боевиков на Донбассе
21:15
В Беларуси задержали одного из ближайших соратников Лукашенко
21:15
Взрыв с двумя жертвами в Киеве: новые подробности и видео
20:57
Победа "Динамо" вопреки всему: результаты всех матчей 26-го тура
20:45
‏ Развернуло на 180 градусов: опубликованы фото и видео серьезного ДТП в Киеве
20:42
Лидер ИГИЛ появился на видео впервые за пять лет: опубликованы кадры
20:30
С ними не договоришься: 3 самых упрямых знака Зодиака
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы сбежать от пограничников

понедельник, 29 апреля 2019, 22:47
переглянути новину українською

Под Киевом мужчина выпрыгнул из вагона поезда, чтобы избежать пограничного контроля на станции в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Гражданин Грузии 1988 года рождения ехал в поезде "Минск-Киев". Известно, что до этого он превысил срок пребывания в Украине. Тогда мужчину привлекли к административной ответственности и отправили домой.

Уже за 13 дней иностранец решил приехать в страну без разрешительных документов и пытался скрыться от пограничного контроля. Грузин решил не доезжать до Киева, а именно до станции "Дарница", где пограничники осуществляют проверку: он выбил окно купе и выпрыгнул из поезда.

Пограничникам сообщили о побеге почти сразу, поэтому они успели задержать нелегала. Мужчину поместили в изолятор временного содержания и повторно привлекут к ответственности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 апреля на Закарпатье, в районе границы с Румынией, местные жители взбунтовались против пограничников.

Новости

29 апреля

23:08
На Ровенской АЭС произошел пожар: фото, видео и последние подробности
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: