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В Киеве заминировали известный отель: фото и видео

среда, 01 мая 2019, 17:00
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Во вторник, 2 апреля, в Киеве заминировали гостиницу "Мир", которая находится по адресу Голосеевский проспект, 70.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, из здания начали эвакуацию постояльцев. На место сразу же приехали спецслужбы — кинологи, полиция, спасатели и медики.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Также у отеля дежурят пожарные и медики скорой помощи. На данный момент людей в здание не пускают. Правоохранители проводят осмотр помещений.

Как сообщал "Апостроф", 27 апреля в киевскую полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор. Мужчина также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут взорваны.

В течение недели в разных регионах страны правоохранители получили 93 сообщения о заминировании. Количество ложных сообщений связывают с избирательными процессами в стране.

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