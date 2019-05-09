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В Киеве избили семью известного журналиста

четверг, 09 мая 2019, 07:09
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В Киеве вечером 8 мая напали на мать и сына известного журналиста Петра Шуклинова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Позвонила мама. На нее напали в Киеве. Во дворе дома существо на машине сначала чуть не сбило их, а затем вышло из машины и избило обоих - и малого, и мать", - написал он.

При этом журналист отметил, что уже нашел нападавшего.

Ранее в Шевченковском районе Киева посреди улицы избили и похитили мужчину.

Как сообщал "Апостроф", 4 мая утром в Черкассах неизвестные напали на местного журналиста Вадима Комарова и сильно его избили. Мужчина был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Виновникам грозит от пяти лет лишения свободы. Прокуратура рассматривает сразу несколько различных версий нападения.

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