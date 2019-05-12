​Семь районов Киева оставят без горячей воды: адреса и сроки

С 13-14 мая в некоторых районах столицы из-за плановых гидравлических испытаний для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период будет отключена горячая вода. Гидравлические испытания на отдельных участках продлятся не менее 14 дней.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

"С целью снижения аварийности в начале следующего отопительного сезона Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводит гидравлические испытания. Трубопроводы под повышенным давлением испытываются на гидравлическую плотность и прочность", - говорится в сообщении.

С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточников "СТ-2". Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах. А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточников: РК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5". Поэтому в связи с испытаниями горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

Ниже в таблицах приведены районы, где будет отключена горячая вода.

Как сообщал "Апостроф", с 16 по 20 апреля в Киеве на ряде улиц отключали водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.