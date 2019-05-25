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Пример для "героев парковки": в сети показали непривычные фото, сделанные в Киеве

суббота, 25 мая 2019, 00:27
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В Киеве показали фото "правильной" парковки, где все места для людей с инвалидностью свободны.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Такие парковочные места заметили около станции метро "Сырец".

"Не поверил своим глазам! Это парковка около метро "Сырец". Вся парковка забита, а места для людей с инвалидностью пустые! Ну ведь круто же! Можем быть культурными людьми когда хотим! P.S У водителя Пежо на панели лежит знак, если что", - написали в сети и разместили фото.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 13 мая, в Киеве задержали водителя службы такси Uber, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на парковке.

Также в Киеве водитель оставил свой автомобиль на тротуаре на все майские праздники, из-за чего жестоко поплатился, наказанный недовольными пешеходами.

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