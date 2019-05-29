Шла вечером встречать мужа: в Киеве произошел жуткий инцидент с беременной девушкой

В ночь на среду, 29 мая, в один из роддомов Киева врачи скорой помощи привезли беременную девушку, которую обнаружили на улице без обуви и нижнего белья.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, 25-летняя девушка была в шоковом состоянии и бросалась под автомобили. Состояние девушки заметили прохожие на улице Гната Хоткевича, 27 и вызвали врачей.

По предварительной информации, около 23:30 она шла встречать своего мужа.

В какой-то момент сзади ее начал кто-то душить, а после этого девушка уже ничего не помнит. Когда пострадавшая пришла в себя, то обнаружила, что у нее нет мобильного телефона, обуви и нижнего белья. После госпитализации девушку физически не осматривали, но у медиков есть предположение, что ее изнасиловали. Детали инцидента выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Житомирской области полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.