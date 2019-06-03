Фанатка "русского мира" из ЕС устроила женский форум в Киеве: в сети скандал

Гражданка Польши Ярославская Анжелика, которая активно расхваливает российские власти, устроила женский форум в столице Украины.

Как сообщают в социальных сетях, девушка незаконно посещала оккупированный Крым, после чего публиковала различные сообщения о "мире на Донбассе".

В Киеве она провела презентацию глобального форума "Геополитический альянс женщин", центр которого будет размещаться в Киеве. В его состав будут входить Украина, Грузия и Польша.

Интересно, что сама Ярославская числится в базе данных сайта "Миротворец".

"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - говорится на сайте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве неожиданно заметили пропагандистов с российского телеканала "НТВ".