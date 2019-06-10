​"Кучму геть" и "Нет капитуляции": под стенами АП прошла акция протеста, фото и видео

10 июня вечером под Администрацией президента прошла акция "Остановим капитуляцию", на которой произошла потасовка между протестующими и полицией.

Об этом сообщает "Украинская правда", публикуя фото и видео.

Так, несколько тысяч человек, среди которых ветераны, волонтеры, блогеры вышли с плакатами "Нет капитуляции".

Люди возмущены заявлениями главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму" не стрелять в ответ".

Под центральным входом в АП состоялась потасовка. Участники акции хотели повесили табличку "Администрация губернатора Малороссии", однако полиция ее вырвала и порвала.

После этого люди набросились на полицейского. В свою очередь, он говорит, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Перед этим люди выкрикивали "Шл*ха, выходи". Основное требование - "Нет капитуляции и реванша пророссийским силам в Украине". Время от времени участники акции выкрикивают "Кучму геть!" и "Вова, у нас идет война, подождет шаурма".

"Пусть допустят ветеранов к формированию дорожной карты в Минске, иначе это будет капитуляция", - говорят инициаторы акции.

Активисты сожгли белый флаг, который является символом капитуляции.

На странице акции в Facebook сообщается, что целью является "введение в группу, составляет дорожную карту в Минск, людей из ветеранов, имеющих доверие в ветеранской среде, которые бы информировали о требованиях, предъявляемых переговорщикам в Минске и обосновывали те или иные решения".

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях высмеяли выступление Леонида Кучмы в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, где он предложил не отвечать на обстрелы со стороны боевиков.