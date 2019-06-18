В Киеве находчивый медик пытался пронести "подарок" в СИЗО: фото

Полицейские задержали в СИЗО Киева мужчину с удостоверением фельдшера, который пытался пронести на территорию с ограниченным доступом вещества наркотического содержания.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Правоохранители обнаружили марихуану и метадон у мужчины в футляре от очков и в пачке сигарет. Согласно предварительным подсчетам наркотиков при фельдшере было на 40 тысяч гривен. По сообщениям полиции, он хотел сбыть "подарки" заключенным.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в порт Санкт-Петербурга (Россия) доставили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере с рыбными консервами из Эквадора.