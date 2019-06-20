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Протесты студентов в Киеве против Портнова: чем все закончилось

четверг, 20 июня 2019, 23:35
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В четверг, 20 июня, в Киеве под зданием Киевского национального университета имени Тараса Шевченко активисты вышли на акцию за отставку экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Акция с участием около 300 человек началась вечером в 18:30. Митингующие студенты требовали выдворить Портнова с кафедры юрфака. Чтобы добиться такого решение они заявили, что будут ночевать под приемной ректора Леонида Губерского.

Позже в Telegram-канале "Нет Портнову в КНУ" написали, что его все же уволили с КНУ.

Активист Сергей Мазур рассказал, что приказ об увольнение Портнова уже есть, но подписан он будет завтра.

"Кстати, Портнов был убежден, что его не уволят. Но что-то пошло не так. Это "что-то" - это гражданское общество", - добавил Мазур.

В одной из трансляций студенты говорили, что ректор подписал приказ. Осталось поставить печать, но сделают уже завтра, так как канцелярия не работает в это время.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая после пятилетнего отсутствия вернулся в Украину юрист Андрей Портнов, который занимал должность советника экс-президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах.

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