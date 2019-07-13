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Жгут файеры и митингуют: в Киеве устроили акцию против Медведчука, фото и видео

суббота, 13 июля 2019, 21:01
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В воскресенье, 13 июля, в Киеве возле центрального офиса СБУ прошла акция против украинского пророссийского политика Виктора Медведчука - "Когда сядет Медведчук?".

Об этом сообщает издание "Громадське".

Активисты "Национального корпуса", общественной организации "Вещественное доказательство" и других праворадикальных и националистических сил пришли к зданию с требованием к спецслужбам обратить внимание на антиукраинскую деятельность кума Путина Виктора Медведчука.

Отмечают, что изначально митинг планировался около офиса "112 канала", однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.

В частности, митингующие вышли на акцию против трансляции фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна об Украине - "Открывая Украину". В ленте главным комментатором событий является Виктор Медведчук. В знак протеста активисты жгли файеры.

Как сообщал "Апостроф", гранатомет, из которого стреляли по зданию "112 Украина" в Киеве в субботу, 13 июля, принадлежал боевикам так называемой ДНР.

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