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"Наказала" жена: появились детали о мужчине, который сорвался с многоэтажки под Киевом

среда, 17 июля 2019, 19:41
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Мужчина, который сорвался из окна многоэтажки в Вишневом, Киевской области, пытался выбраться из собственной квартиры.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает ТСН.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса "Акварель". Пострадавший пытался спуститься из окна на простынях.

Полицейские сообщили, что в квартире мужчину закрыла жена. По мнению женщины, ее муж имеет проблемы с алкоголем, поэтому таким образом она пыталась предотвратить злоупотребление спиртным. Мужчина, судя по всему, с "домашним арестом" не согласился.

На данный момент пострадавший с многочисленными переломами находится в больнице.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 июня в Киеве произошло смертельное ЧП с маленьким ребенком: мальчик выпал из окна и погиб.

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