В киевском метро произошло новое ЧП: прибыли врачи

В метро Киева, на синей ветке от Героев Днепра до Теремков, временно пришлось прекратить движение из-за того, что внезапно на рельсы упал человек.

Об этом сообщает КП "Київський метрополітен" в Facebook.

"Сегодня (17 июля, - прим. ред.) в 8.10 пассажир попал на рельсы на станции "Олимпийская" в отсутствии поезда. Движение поездов останавливался на 4 мин. Человек жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 12 июля, в Киеве из-за ЧП на станции метро "Оболонь", в результате которого пассажир упал на рельсы, были закрыты четыре станции столичного метрополитена.

Кроме того, ранее неадекват с ножом устроил охоту на людей в метро Киева.