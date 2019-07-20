В Киеве мужчина открыл стрельбу по автобусу: первые подробности

В субботу, 20 июля, в Киеве возле метро Академгородок мужчина на Opel устроил стрельбу по автобусу и скрылся.

Об этом сообщает Информатор.

Сразу же правоохранители объявили в розыск мужчину, внешне похожего на стрелка и ввели план-перехват. Преступник имеет худощавое телосложение, лысый.

Полицейские тут же принялись разыскивать и серый Opel Vivaro с номерными знаками АА5950ОС, на котором он ехал. Автомобиль, предположительно, направлялся в сторону Борщаговки. Вскоре автомобиль остановили сотрудники патрульной полиции. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям, в результате чего ранения получил один человек.

Также в Киеве произошло ЧП на станции метро, где неизвестный бросался с ножом на прохожих.