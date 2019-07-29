Киевский топ-чиновник заявил об отставке: названа причина

Секретарь Киевсовета и заместитель мэра столицы Владимир Прокопив написал заявление о прекращении полномочий.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.

Чиновник также заявил, что он принял решение повести партию "Европейская солидарность" на выборах местных депутатов в Киеве.

"Решение возглавить партию ЕС в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю", - отметил Владимир Прокопив.

По его словам, фракция "Солидарность" в Киевсовете и в дальнейшем будет "работать слаженно и эффективно в пользу города".

Владимир Прокопив в октябре 2015 во второй раз стал депутатом Киевского городского совета VIII созыва. В должности заместителя городского головы - секретаря Киевсовета находился с декабря 2015 года.

Напомним, подробнее о возможных изменениях в городской власти в Киеве читайте в материале "Апострофа": Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко.