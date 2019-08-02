Под Киевом полиция попала под горячую руку неадекватной парочки: фото

Полицейские под Киевом попали в необычное ЧП и оказались жертвами неугомонной парочки, которые забрызгали копов слезоточивым газом и повредили их автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Так, ссора двух любовников закончилась для стражей порядка весьма плачевно.

"Когда приехали полицейские, весь негатив 41-летняя женщина навеселе "выплеснула" на правоохранителей. Начала оскорблять нецензурной лексикой работников полиции. "Поддержать" свою бывшую возлюбленную решил мужчина. Уже вместе они из двух баллончиков устроили для полицейских "газовую" атаку", - рассказали в ведомстве.

После этого, 38-летний мужчина выбежал на улицу, схватил деревянную палку и начал бить ею служебный автомобиль.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве парень устроил кровавую расправу над мамой и отчимом.

Также в Киеве мужчина устроил смертельное ЧП после ссоры с женой.