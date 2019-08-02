Уставший мужчина устроил ЧП на бульваре в центре Киева: фото и видео

В пятницу, 2 августа, в Киеве, на бульваре Леси Украинки, образовалась огромная пробка, из-за водителя, который оставил свои "Жигули" поперек дороги.

Об этом сообщает Информатор.

Уточняется, что автомобиль занял две полосы движения, из-за чего образовалась большая пробка от метро "Печерская" в сторону Бессарабской площади. Возле машины сидел мужчина, который признался, что он так выражает протест против шумной и быстрой езды по бульвару по ночам. Однако патрульным он позже сказал, что не знает владельца машины.

Как сообщал "Апостроф", два моста в Киеве застряли в пробке из-за ДТП.

Кроме того, при реконструкции Шулявского путепровода в Киеве будут впервые в Украине использованы специальные самоходные платформы.