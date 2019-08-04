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​В Киеве случилась трагедия с молодым мужчиной: фото и видео с места ЧП

воскресенье, 04 августа 2019, 17:45
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В воскресенье, 4 августа, в районе Позняков 26-летний парень выпал с балкона 14-этажного жилого дома.

Об этом сообщает "Информатор".

ЧП произошло по адресу улица Урловская, 3. Пострадавшего госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии.

По словам правоохранителей, очевидцы видели, что парень стоял на балконе третьего этажа 14-этажного дома и держался за карниз. В какой-то момент он просто отпустил руки и упал на землю. Прибывшая бригада медиков госпитализировала пострадавшего в больницу. Он был без сознания.

Позже стало известно, что у 26-летнего парня есть группа инвалидности из-за психического расстройства. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 1 августа в Киеве из многоэтажного жилого дома упала девушка и скончалась на месте от полученных травм.

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