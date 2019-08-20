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Перестрелка охранников в Киеве: появились новые фото, видео и данные об участниках

вторник, 20 августа 2019, 14:30
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Участниками конфликта, который возник в ночь на 20 августа на Голосеевском проспекте, были представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события. Сейчас решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения) в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Отмечают, что пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. На месте также находятся их адвокаты.

Кроме того, полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски. После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.

Напомним, в столице около 23:00 произошла перестрелка с участием двух групп. По словам свидетелей, стреляли из авто марки Mercedes и сотрудники службы охраны. Начали стрелять именно пассажиры авто.

Как сообщал "Апостроф", 18 августа в Киевской области военнослужащий застрелил соседа по общежитию. Виновника задержали, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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