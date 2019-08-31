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Репетиция путча: сети позабавило фото "знакового" ЧП на Майдане в Киеве

суббота, 31 августа 2019, 14:30
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Украинцев перепугало ЧП в районе Майдана Независимости в Киеве, напомнив о событиях Революции Достоинства 2013 года.

Соответствующее фото опубликовал Павел Коробчук в Facebook.

"В первые дни нового парламента загорелся Майдан. Я сначала подумал, что уже новая революция. Символично. UPD. Похоже, что загорелся мусор, тележки, доски и т.д. Объемный огонь", - говорится в подписи к снимку, на котором можно увидеть дым, который распространяется по всей центральной площади столицы.

В сети тут же стали комментировать снимок, увидев в нем недоброе предзнаменование.

"Путч", "Знак", - пишут в сети.

Подробнее о событиях Революции Достоинства, читайте в материале "Апострофа": Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия.

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