В Киеве поймали дерзкую уличную воровку: фото

Во вторник, 3 сентября, в Киеве на улице Гагарина была задержана женщина, которую поймали на воровстве.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, злоумышленница сорвала с шеи пожилой женщины золотую цепочку, однако была задержана прохожими. Позже ее передали прибывшим на место происшествия полицейским.

"Неравнодушные граждане задержали даму на улице Гагарина. Эта любительница легкой наживы вырвала у бабушки золотую цепочку и пыталась убежать посреди бела дня. На место сразу вызвали полицию, продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники полиции Белой Церкви, Киевской области, по горячим следам задержали женщину, которая подозревается в краже золотого крестика.