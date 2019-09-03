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В Киеве поймали дерзкую уличную воровку: фото
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В Киеве поймали дерзкую уличную воровку: фото

вторник, 03 сентября 2019, 16:29
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Во вторник, 3 сентября, в Киеве на улице Гагарина была задержана женщина, которую поймали на воровстве.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, злоумышленница сорвала с шеи пожилой женщины золотую цепочку, однако была задержана прохожими. Позже ее передали прибывшим на место происшествия полицейским.

"Неравнодушные граждане задержали даму на улице Гагарина. Эта любительница легкой наживы вырвала у бабушки золотую цепочку и пыталась убежать посреди бела дня. На место сразу вызвали полицию, продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники полиции Белой Церкви, Киевской области, по горячим следам задержали женщину, которая подозревается в краже золотого крестика.

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