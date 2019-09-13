RU  UA  EN

суббота, 14 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 сентября

03:29
Снайпер ВСУ ликвидировал 26-летнего боевика ДНР: фото нового "груза 200"
03:12
Битва за Берлин: сети впечатлило видео массовой драки в столовой российских рабочих
02:34
NASA опубликовало впечатляющее фото "живой" лавины на Марсе
01:41
Оккупанты в Крыму отметились абсурдной инициативой с участием детей: фото
00:47
В Одессе возле мэрии "стриптизерши" устроили эффектную фотосессию
00:12
В России озвучили Украине наглое условие для возвращения Крыма

13 сентября

23:49
Под Одессой во время задания погиб сотрудник СБУ: названо имя
23:18
Это точно экономический форум? В сети обсуждают клоунаду Зеленского на YES, видео
22:42
Встреча Зеленского и Коломойского: появились новые тайные детали
22:13
Опубликовано забавное фото встречи Вакарчука и Богдана на YES
22:00
Глава МИД Украины объяснил план Зеленского по России
21:45
"Квартал 95" привел на саммит YES клонов Зеленского и Тимошенко: видео
Все новости

В Киеве произошло страшное ЧП с маршруткой и пешеходом: фото и видео

пятница, 13 сентября 2019, 11:51
переглянути новину українською

В четверг, 12 сентября, в Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла около 22:10 возле станции метро "Шулявская". Маршрутное такси №465 сбило мужчину на проспекте Победы, 45.

По словам водителя автобуса, он ехал по проспекту Победы в сторону станции метро "Нивки" и, когда проезжал киностудию имени Довженко, на дорогу выбежал мужчина. Он хотел перебежать на другую сторону дороги, потом понял, что отбойник помешает это сделать и решил вернуться на пешеходную зону. В этот момент на него и наехало маршрутное такси.

Отмечают, что в момент аварии в автобусе находились знакомые водителя. Когда произошло столкновение, пострадавший еще был жив. Мужчина, который был за рулем, и его товарищи попытались оказать первую помощь и вызвали медиков. К сожалению, врачам, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть.

У погибшего не обнаружили ни паспорта, ни каких-либо еще документов. На вид ему было 50-60 лет. Но личность установить не удалось. Интересно, что водитель маршрутки сначала сказал, что перевозит рабочих и его автобус не является общественным транспортом. Но правоохранители установили, что транспорт, который сбил мужчину, является маршрутным такси №465.

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября на Харьковском шоссе в Киеве в маршрутку врезалось два автомобиля.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: