В Киеве произошло страшное ЧП с маршруткой и пешеходом: фото и видео

В четверг, 12 сентября, в Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла около 22:10 возле станции метро "Шулявская". Маршрутное такси №465 сбило мужчину на проспекте Победы, 45.

По словам водителя автобуса, он ехал по проспекту Победы в сторону станции метро "Нивки" и, когда проезжал киностудию имени Довженко, на дорогу выбежал мужчина. Он хотел перебежать на другую сторону дороги, потом понял, что отбойник помешает это сделать и решил вернуться на пешеходную зону. В этот момент на него и наехало маршрутное такси.

Отмечают, что в момент аварии в автобусе находились знакомые водителя. Когда произошло столкновение, пострадавший еще был жив. Мужчина, который был за рулем, и его товарищи попытались оказать первую помощь и вызвали медиков. К сожалению, врачам, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть.

У погибшего не обнаружили ни паспорта, ни каких-либо еще документов. На вид ему было 50-60 лет. Но личность установить не удалось. Интересно, что водитель маршрутки сначала сказал, что перевозит рабочих и его автобус не является общественным транспортом. Но правоохранители установили, что транспорт, который сбил мужчину, является маршрутным такси №465.

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября на Харьковском шоссе в Киеве в маршрутку врезалось два автомобиля.