Злоумышленник открыл огонь по силовикам на мосту Метро в Киеве, готовится штурм: подробности и фото

Мужчина, который перекрыл мост Метро в Киеве и угрожал его взорвать, требовал "прекратить капитуляцию на Донбассе".

В КИЕВЕ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЕТ ВЗОРВАТЬ МОСТ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили ряд Telegram каналов.

Также было опубликовано фото злоумышленника. По предварительным данным - его зовут Алексей Белько, он выходец из Крыма, военнослужащий.

К месту событий стягивается бронетехника, силовики готовят штурм авто, которое перекрыло мост.

Обновлено: мужчина сдался силовикам, его задержали.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.