Угроза взрыва моста Метро: в полиции объяснили, почему не открыли огонь

В полиции заявили, что не открывали огонь по военнослужащему Алексею Белько, который перекрыл мост Метро в Киеве и угрожал его взорвать, потому что тот не стрелял по людям.

Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Также он рассказал, что у Белько не было с собой взрывчатки.

"Оружие у него было карабин и помповое ружье. Стрелял по дрону из ружья… Взрывчатки не было найдено, поэтому уголовное производство о фальшивом минировании", – отметил Крищенко, говоря про статью обвинения для Белько.

Также глава столичной Нацполиции опроверг слухи о том, что военный действовал по политическим мотивам.

"С ним разговаривали и психологи, наши переговорщики, несколько раз я пытался вступать с ним в диалог. Никаких политических требований не было. С ним общалась его девушка – он так требовал... Это такой у него был надрыв, психологическая драма", – говорит Крищенко

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.