Хотел произвести впечатление: в Киеве поймали неадекватного водителя, фото

В Киеве задержали пьяного водителя, который устроил опасные покатушки, пытаясь произвести впечатление на даму сердца.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото с места инцидента.

"Ночью на Лесном проспекте, 23, рассекал неадекватный водитель ЗАЗ. К счастью, недолго - минут 15, пока не приехали сотрудники полиции охраны. У водителя все признаки и алко- и нарко- опьянения сразу. Говорит, что хотел поразить даму. Ну, поразил", - говорится в подписи к снимкам.

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Как сообщал "Апостроф", 15 сентября в Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, вылетел на железнодорожные пути.

Также под Киевом поймали вооруженного нарушителя ПДД.

Помимо этого,под Днепром правоохранители задержали водителя, в крови которого обнаружили рекордное количество алкоголя.