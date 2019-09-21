Хотел произвести впечатление: в Киеве поймали неадекватного водителя, фото

В Киеве задержали пьяного водителя, который устроил опасные покатушки, пытаясь произвести впечатление на даму сердца.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото с места инцидента.
"Ночью на Лесном проспекте, 23, рассекал неадекватный водитель ЗАЗ. К счастью, недолго - минут 15, пока не приехали сотрудники полиции охраны. У водителя все признаки и алко- и нарко- опьянения сразу. Говорит, что хотел поразить даму. Ну, поразил", - говорится в подписи к снимкам.
Как сообщал "Апостроф", 15 сентября в Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, вылетел на железнодорожные пути.
Также под Киевом поймали вооруженного нарушителя ПДД.
Помимо этого,под Днепром правоохранители задержали водителя, в крови которого обнаружили рекордное количество алкоголя.